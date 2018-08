„Wir müssen wissen, warum unser Sohn tot ist“

„Für uns ist es wichtig, dass wir wissen, warum Dominik gestorben ist“, sagt seine Mama. Am Tag vor dem fatalen Kräutermischungs-Rauch-Experiment mit seinem Bruder und einem Freund hatte der Lehrling wegen einer Sommergrippe noch Antibiotika nehmen müssen. Dann kollabierte in der Nacht am Spielplatz. Sein Bruder reagierte richtig, alarmierte die Eltern und die dann die Helfer - doch für Dominik gab’s keine Rettung mehr.