„Ich wusste nicht, was auf mich zukommt“

Bei so viel Euphorie befanden sich alle Kolleginnen und Kollegen des Mimen, der oftmals als Enfant terrible galt, mit ihm gemeinsam wie in Trance. Denn Hochmair kristallisierte sich in dieser kurzen Zeit als Teamplayer heraus. Und das Team? Es nahm ihn mit offenen Armen auf. „Diese Mannschaft kann alles, und sie hat ihn toll aufgenommen“, so Fußball-Fan und „Jedermann“-Tod Peter Lohmeyer. Schnippischer Nachsatz in Anspielung auf die Pleite seiner Kicker bei der WM: „Davon kann sich die deutsche Nationalmannschaft etwas abschneiden.“ Fand auch der „Salzburg-Kapitän“, Intendant Markus Hinterhäuser: „Wir ziehen vor Philipp Hochmairs Mut den Hut. Er ist ein Supertyp!“