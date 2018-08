Durex zieht schadhafte Kondome aus dem Verkehr

Kaufpreis wird erstattet

Betroffen ist das Produkt Durex Natural Feeling Easy Glide (Packung mit zwölf Kondomen) mit der Chargennummer 1000399885 EAN Stück: 4002448118312. Käufer wurden gebeten, die Kondome unter Angabe der Bankverbindung und des Kontoinhabers an Durex, Postfach 2421, 5000 Salzburg, zurückzuschicken. Der Kaufpreis und die Versandkosten würden selbstverständlich erstattet. Kunden können die Kondome laut Angaben von Durex auch in den Geschäften zurückgeben. In Deutschland sind laut der Deutschen Presse-Agentur mehrere Chargen betroffen.