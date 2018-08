„The Rocket“ Rod Laver wird 80

Die Premiere des sogenannten Laver Cups in Prag wurde 2017 zu einem riesigen Erfolg. Die besten Tennisprofis Europas duellieren sich in diesem Showevent mit den Stars aus den USA. Und in Federer, Nadal und Co. waren alle Helden der aktuellen Zeit gekommen, um Spaß zu haben, aber auch um Laver zu ehren. Österreichs Star Dominic Thiem hatte ebenfalls einen Punkt zum 15:9-Erfolg der Europäer beigesteuert. „Es war ein tolles Event“, betonte Laver. Im Herbst erlebt das Format in Chicago seine zweite Auflage.