Biker (27) ohne Helm bei Verfolgungsjagd gestürzt

Am Donnerstag gegen 1:35 Uhr sah eine Polizeistreife in Leonding in einem Kreisverkehr den Lenker eines Motorrades ohne Sturzhelm. Sie Die fuhr ihm nach, doch der Biker missachtete mehrere Vorschriftszeichen. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn steigerte er seine Geschwindigkeit und versuchte sich der Anhaltung zu entziehen.