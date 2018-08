Verirrt: Jogger wartete in der Drau auf Rettung

„Der Mann startete seinen morgendlichen Lauf von einem Campingplatz in der Gemeinde St. Margarethen im Rosental in Richtung Wald. Auf dem Retourweg geriet der Mann in unwegsames Gelände und wollte aus diesem Grund am Ufer der Drau zum Ausgangspunkt zurück. “, schildert ein Polizist. Dabei verirrte er sich aber nicht nur sondern ihn verließen auch die Kräfte.