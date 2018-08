So klappt es trotz Sahara-Hitze mit Sport!

Diese Shorts sind echte Allrounder: Sie eignen sich sowohl für den Sport, als auch für Freizeit-Aktivitäten. Beim Laufen profitieren Sie besonders vom Climalite-Material. Der spezielle Stoff sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit beim Sport an die Oberfläche gelangt und dort verdunstet. Dieser Effekt ist an heißen Tagen äußerst angenehm. Durch den elastischen Taillenbund passt sich die Hose ideal an den Körper an, rutscht und zwickt nicht. Ein toller Begleiter beim Laufen!

Erhältlich in den Farben schwarz oder weiß.

Maße 5 x 5 x 5 cm

Gewicht 99,8 g

Preis: ab 19,95 €

Hier geht‘s zum Produkt.