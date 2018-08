Was Sie für das Timberlake-Konzert noch brauchen

Singen, Tanzen, Schauspielern - Justin Timberlake ist zweifellos der geborene Entertainer. Und wie jetzt viele Frauen zustimmen werden, auch ein echter Traummann. Eine davon ist natürlich Ehefrau Jessica Biel. Die beiden planen laut Insidern gerade Baby Nummer Zwei. Kein Wunder also, dass der vielbeschäftigte Justin Timberlake unsere schöne Bundeshauptstadt das letzte Mal im Jahre 2014 besucht hat.



Jetzt ist er musikalisch mit neuem Album „Man of the woods“ zurück, das er am 18. August in der Wiener Stadthalle zum Besten gibt. Im Rahmen dazu, haben wir die besten Timberlake Fanartikel zusammengestellt. „Can’t stop the feeling!“