Lachende Islamisten beim Bombenbau

Vier Terroristen aus zwölfköpfiger Zelle noch am Leben

Aalla starb bei der Explosion in Alcanar, Mohamed Hichamy und sein Bruder Omar wurden im Urlaubsort Cambrils von der Polizei erschossen. Von den zwölf Mitgliedern der Terrorzelle sind nur mehr vier am Leben. Von ihnen stehen lediglich zwei vor Gericht, Mohmamed Houli Chemlal und Driss Oukabir. Mohamed Aalla und Salh El Karib waren ursprünglich ebenfalls in Haft, doch der Richter entschied, die beiden auf Kaution freizulassen - aus Mangel an Beweisen.