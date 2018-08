Drohnen-Verbot bei Amtseinführung in Kolumbien

Maduro sieht „genügend Beweise“ für kolumbianische Verwicklung

Trotz der Zweifel an der Darstellung der Regierung - so wurden Feuerwehrmänner zitiert, die von der Explosion eines Gastanks sprachen - sieht Maduro weiterhin den scheidenden kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos als Drahtzieher des Anschlags. Es gebe „genügend Beweise“ für eine Beteiligung von Santos‘ Regierung, sagte Maduro. Die Attentäter seien festgenommen worden, nun gehe es darum, auch die Drahtzieher dingfest zu machen. Denn die Attentäter seien in der kolumbianischen Kleinstadt Chinacota unweit der venezolanischen Grenze von Kolumbianern ausgebildet worden.