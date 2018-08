Maduro-Gegner befürchten nun eine Verhaftungswelle

Beobachter: Verängstiger Präsident und First Lady

Politische Beobachter trauen beiden Seiten zu, für den Zwischenfall verantwortlich zu sein. Als Beweis dafür, dass es sich tatsächlich um einen Angriff gehandelt hat, wertet der Venezuela-Experte Dimitris Pantoulas in einem Gespräch mit der britischen BBC den Umstand, dass Bilder eines Präsidenten-Ehepaares in Angst über staatliche Fernsehkanäle wohl nicht ausgestrahlt worden wären. Tatsächlich sahen die Zuschauer nur wenige Sekunden lang, wie Maduro und sein Frau Cilia Flores von Leibwächtern zunächst mittels kugelsicheren Matten abgeschirmt und danach in Sicherheit gebracht werden. Auch sonst herrschte Chaos, Armeeangehörige und Zuschauer der abgehaltenen Parade rannten nach der Explosion vom Ort des Geschehens.