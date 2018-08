Hitze und Unwetter halten Einsatzkräfte auf Trab

34,9 Grad in Innsbruck

Innsbruck war am Montag mit 34,9 Grad Spitzenreiter der heißesten Orte in Österreich. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die ebenfalls in Tirol liegenden Orte Haiming (33,9 Grad) und Mayrhofen (33,8 Grad). Interessanterweise wurde aber auch die niedrigste Temperatur in Tirol verzeichnet: Auf dem Brunnenkogel hatte es auf 3437 Metern Seehöhe nur zwölf Grad. In der Wiener Innenstadt schwitzten die Anrainer, Touristen und Fiakerpferde derweil bei 31,3 Grad.