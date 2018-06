USA fordern weltweiten Import-Stopp für Irans Öl

Die USA erhöhen nun offenbar den Druck auf jene Staaten, die nach dem Ausstieg der Amerikaner nach wie vor am Atomabkommen mit dem Iran festhalten wollen. Die Trump-Administration stellte am Dienstag unmissverständlich klar, dass man ein Total-Embargo auf iranische Ölexporte durchsetzen möchte - und zwar weltweit. Gegen Staaten, die der US-Forderung nach einem Import-Stopp nicht Folge leisteten, würden Sanktionen verhängt, erklärte ein Vertreter des Außenministeriums in Washington. Das Total-Embargo soll ab 4. November gelten.