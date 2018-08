Vasiliki Alexandri in Technik-Kür auf Platz 6!

Das junge OSV-Team bilanziert nach seiner ersten EM-Teilnahme mit den Rängen elf in der Freien Kür, eben zehn in der Technik und auch zehn in der Kombination. Da schwammen sie am Sonntag gemeinsam mit Vasiliki Alexandri und erreichten mit exakt 80,0000 erstmals die 80er-Marke. „Das ist schon eine andere Ebene, eine andere Kategorie“, lobte Trainerin Albena Mladenowa. „Die Synchronität ist bei acht Mädchen und 16 Beinen keine einfache Sache.“