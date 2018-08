Zehn Minuten unter Wasser: Taucher retten Wiener

Ein Wiener (19) hat am Sonntagnachmittag beim Schwimmen im Neufelder See im Burgenland das Bewusstsein verloren und ist daraufhin untergegangen. „Er wurde von einem Taucher aus etwa vier Metern Tiefe geborgen“, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann wurde reanimiert und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.