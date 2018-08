Mann im Garten, Hose im Häuschen: Dieb griff zu

Seine Hose lag im Gartenhaus, welches sich direkt an der Gemeindestraße in Maria Saal befindet. Der Mann genoss den Nachmittag etwa 15 Meter daneben im Liegenstuhl - schlafend. Diese Situation nutzte ein Dieb aus: Er griff in die Hose und verschwand mit der Brieftasche samt Bargeld und Bankkarten.