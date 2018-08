Baggerfahrt im Steinbruch: 50.000 Euro Schaden!

Den Traum jedes Buben und vieler Männer erfüllten sich Unbekannte in einem Steinbruch in Irschen, sorgten dabei aber für enormen Schaden: Sie nahmen einen dort abgestellten Kettenbagger in Betrieb und beschädigten beim Umherfahren mit diesem einen Backenbrecher, also eine Steinzerkleinerungsmaschine.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Polizeiinspektion Oberdrauburg ersucht um zweckdienliche Hinweise unter 0 59 133 2231.