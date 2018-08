Code „Urgestein“ und der Sowjet-Einmarsch

Bundeskanzler Dr. Josef Klaus entgeht der schwülen Hitze der Stadt in seinem Gartenhaus in Wolfpassing. In der Früh fährt er nichts ahnend in Richtung Wien. Klaus, schon seit seiner Zeit als Landeshauptmann in Salzburg ein vorsichtiger Zögerer, bittet die Bevölkerung in einer Radio-Sondersendung, Ruhe zu bewahren. Aber: Er verurteilt die Invasion der Sowjets im Nachbarland konkret nicht.