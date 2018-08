Ed Sheeran: Das Pop-Ereignis des Sommers

Viel weiter oben kann man eigentlich nicht stehen - Ed Sheeran hat in den vergangenen Jahren den Pop-Olymp im rasenden Tempo erobert. Und ist dennoch immer noch so gnadenlos sympathisch, dass man ihn am liebsten in die Wangen kneifen würde. 70 Millionen Euro soll der mehrfache Grammy-Gewinner mittlerweile schwer sein - und trägt doch immer noch die selben ausgeleierten Holzhacker-Hemden wie eh und je. Statt auf Skandale setzt er auf Romantik: In diesem Jahr noch will der 27-Jährige seine Kindheitsliebe vor dem Traualtar führen. Und statt mit Frauengeschichten macht Ed lieber mit seinen Katzen Schlagzeilen, die haben jetzt nämlich ihren eigenen Instagram-Account.