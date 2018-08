Salzburg bangt vor CL-Quali um Tormann Walke

Meister Red Bull Salzburg bangt vor dem Auftakt zur Champions-League-Qualifikation am kommenden Mittwoch (19 Uhr) gegen Shkendija Tetovo um Tormann Alexander Walke. Der 35-jährige Deutsche hat sich in dieser Woche einen Muskelfaserriss an der Hüfte zugezogen und fällt für das Bundesliga-Spiel am Samstag (17 Uhr) in Mattersburg sicher aus.