Goldene Brücke in Vietnam wird auf Händen getragen

Dieses Bauwerk in Vietnam lockt Tausende Touristen an: In der Nähe der Küstenstadt Da Nang steht seit Kurzem die sogenannte Goldene Brücke. Eine Brücke, die scheinbar von zwei riesigen Steinhänden in den Himmel gehoben wird. Das Bauwerk liegt 1400 Meter über dem Meer und bietet einen spektakulären Ausblick über die Bergwelt von Ba Na in Zentralvietnam.