Deutscher Ex-Radprofi Andreas Kappes gestorben

Der frühere deutsche Radprofi Andreas Kappes ist mit nur 52 Jahren in der Nacht auf Dienstag gestorben. Der Bremer feierte in seiner Karriere vor allem auf der Bahn, aber auch auf der Straße Erfolge. Kappes fuhr unter anderem für das Team Telekom und Gerolsteiner, gewann Etappen bei der Tour de Suisse, beim Giro d‘Italia sowie Paris-Nizza und nahm fünfmal an der Tour de France teil. Die Todesursache ist noch unklar, aber man geht von einem tödlichen Insektenstich aus.