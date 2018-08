WEGA-Trainer gibt lebensrettende Tipps

Bernd Leitenberger ist seit 11 Jahren bei der Polizeispezialeinheit WEGA und dort auch Trainer für den Nahkampfbereich. Schon als er in jungen Jahren als Sicherheitsbeamter jobbte, ist er mit allen möglichen Waffen in Berührung gekommen. Seit fünf Jahren leitet Leitenberger auch „Protect yourself“ („Schütz dich“), ein Selbstverteidigungs-Unternehmen, das Frauen und Männer Abwehrmaßnahmen und Deeskalation lehrt. Das Wissen gibt er an Schulen, Unternehmen und Privatpersonen weiter.