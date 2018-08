Mourinho Top-Kandidat auf der Abschlussliste

„Nicht mein Team“

Nach dem 1:4 von Manchester United im Test gegen Liverpool im Zuge der US-Tour zeigte sich der Star-Coach grantig wie selten. Es sei nicht sein Team gewesen, das da aufgelaufen sei, „nicht einmal zu 30 Prozent“. Und „Mou“ ging noch weiter, hinterfragte indirekt die Intelligenz der über 100.000 (!) anwesenden Zuschauer im Stadion: „Ich hätte für diese beiden Teams kein Geld ausgegeben“. Was Mourinho gar so sauer aufstößt? Dass viele seiner Stars - WM-Urlaubs-bedingt - erst nach und nach zur Mannschaft stießen/stoßen. Laut „Sun“ hat „The Speical One“ den WM-Startern im Team sogar nahegelegt, den Urlaub zu verkürzen, um sich ausreichend auf die Saison vorzubereiten. Die Zeit drängt tatsächlich. Die Zeit läuft tatsächlich. In nicht einmal mehr zwei Wochen fällt mit dem Spiel gegen Leicester der Startschuss in die neue Saison.