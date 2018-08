19-Jähriger ertrinkt in der Resilacke in Kleinzell

In 15 Metern Tiefe

Als sie ihn dann aber nicht am Badeplatz antrafen, schlugen die Begleiter Alarm. Drei Feuerwehren suchten mit Einsatztauchern nach dem 19-Jährigen. Dann die traurige Gewissheit: der Vermisste wurde in etwa 15 Meter Tiefe in der Nähe des Stegs im See treibend gefunden. Für den jungen Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Seine geschockten Freunde mussten anschließend vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.