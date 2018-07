Junge Mutter aus dem Haus geekelt

„Ich habe einige Zeit in Finnland gelebt“, erzählt die junge Frau. Nach der Trennung von ihrem dortigen Freund zog Julia H. mit ihrer acht Monate alten Tochter in ein Mietshaus in einer Gemeinde im Bezirk Oberwart. Ihre Nachbarn - eine Flüchtlingsfamilie, die vor Jahren hätte abgeschoben werden sollen, dann aber doch bleiben durfte - machten ihr das Leben zur Hölle. „Der Lärm war Tag und Nacht einfach unerträglich. Wenn ich versuchte, mit ihnen zu reden, bekam ich nur zu hören, ich könne mich ja ,verpissen‘, wenn mir etwas nicht passt“, so die alleinerziehende Mutter verzweifelt.