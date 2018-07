Wiener Lieferdienst hat auch Gras im Angebot ...

Gras-Deals am Donaukanal: „Das ist der erste Hingucker“

Das Geschäft mit Cannabis ist in Österreich im Vormarsch: Nach einem Coffeeshop in Graz und einem florierenden Marihuana-Geschäft in Wien schließt der mobile Graslieferdienst eine Marktlücke in der Bundeshauptstadt. Doch für Armin ist der Handel mit den grünen, harzigen Blüten eher ein Marketinggag: „Das ist der erste Hingucker“, verrät er im Gespräch mit krone.at.