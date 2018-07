Nummer 69 der Welt wird zum Stolperstein für Thiem

Dominic Thiem hat sich am Freitag im Viertelfinale des Hamburger ATP-Tennisturniers einen Selbstfaller geleistet. Der 24-Jährige unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry in 1:57 Stunden 6:7(5),6:7(7), nachdem er jeweils vor dem Satzgewinn gestanden war. Damit verpasste Thiem sein heuer fünftes Halbfinale auf der Tour. Das und noch mehr könnte er nächste Woche in Kitzbühel nachholen.