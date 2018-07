BAWAG-Elsner sorgt für Eklat in Urlaubshotel

Elsner sprach die Schauspielerin laut „Kurier“ schließlich mit ihrem Namen an und polterte - gut hörbar für die weiteren Gäste - er werde sich über sie beschweren. Spreitzhofer bezeichnet diese Entgleisung Elsners als „unangenehm“, gefürchtet habe sie sich aber nicht. Auch gegenüber dem Personal habe sich der Ex-BAWAG-Chef wie ein Rüpel verhalten. So verlangte er mit lauter Stimme ein Vier-Minuten-Ei, seine Palatschinken müssten extra-dünn sein, herrschte er die Angestellten an.