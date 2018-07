Rasenmäher schnitt Gunskirchner drei Finger ab

Am Abend, gegen 19.30 Uhr, mähte der 44-Jährige noch den Rasen, als der Benzinmäher seinen Geist aufgab. Der Gunskirchner dachte, es habe sich etwas im Mähwerk verfangen und griff hinein, um das Hindernis zu entfernen. Doch da sprang der Mäher wieder an, das Messer drehte sich. Alles ging so schnell, dass der Vater die rechte Hand nicht mehr zurückziehen konnte und schon waren drei Finger ab.