Ex-Weltmeister Leonardo neuer Milan-Sportdirektor

Der AC Milan hat den brasilianischen Ex-Profi Leonardo zum neuen General Manager ernannt. Dies gaben die Italiener am Mittwoch bekannt. Der 48-Jährige hatte zwischen 1997 und 2001 sowie in der Saison 2002/03 für die Mailänder gespielt und dabei jeweils einmal die Meisterschaft sowie den Cup gewonnen. In der Spielzeit 2009/10 wurde Milan mit ihm als Trainer Dritter.