Kunstkrimis rund um Geige und 2 Belvedere-Schätze

Wertvolle Raubbeute um sieben Euro

Brutalst schlug zudem ein Täter vor acht Monaten in Barcelona den spanischen Musiker Dani Cubero nieder und raubte dessen 40.000 Euro teures Instrument - ein 1740 vom Tiroler Geigenbauer Johann Ulrich Eberle hergestelltes Unikat. Bis heute fehlte von diesem jede Spur. Bis vor Kurzem ein Freund von Cubero Alarm schlug und meinte, er habe das verschwundene Instrument entdeckt. In einem Second-Hand-Geschäft in Barcelona, angeboten zum Schnäppchenpreis von sieben Euro!