„Orange is the new Black“ geht in die neue Staffel

Nachschub aus dem Frauenknast: Es geht weiter bei „Orange is the new Black“ (OITNB). Staffel 6 startet am 27. Juli beim Streaming-Platzhirschen Netflix. Litchfield, der bisherige Gefängnisort, ist allerdings Geschichte. Was bleibt, sind Mobbing, Rassismus, Intrigen und Misshandlungen.