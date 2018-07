KH Nord: Zaunwartung um 839.000 € - statt 13.000 €

Tätigt man eine Investition, holt man zumeist mehrere Angebote ein - und entscheidet sich dann für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Geradezu konträr handelte hingegen - einmal mehr - der für den skandalträchtigen Bau des Krankenhaus Nords verantwortliche Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV): So pumpte man in die Bauzaunwartung kurzerhand 839.000 Euro, obwohl ein zweiter Anbieter dieselbe Leistung für 13.000 Euro - also um lediglich 1,6 Prozent der Kosten des Auftragnehmers - erbracht hätte.