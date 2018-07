Nächstes Jahr sehen wir uns bestimmt wieder

Nabel der Welt

So viele internationale Stimmen dringen an mein Ohr. Englisch sowieso - aber auch Italienisch war ganz viel zu hören, ein bisschen Französisch. Das hört sich alles ein bisschen nach großer, weiter Welt an - und das ist es ja auch, wenn man auf die Künstlerliste schaut: Australien, Singapur, Israel, Chile, Spanien, Griechenland - alles trifft sich in Linz, das so für drei Tage zum Nabel der Spektakel-Welt wurde. Manchmal fühle ich mich in den Menschenmassen ein bisschen zu klein, weil ich kaum noch was sehe. Aber wurscht: Der Termin für nächstes Jahr ist schon eingetragen: Wir sehen uns wieder von 18. bis 20. Juli 2019! Baba, à bientôt!