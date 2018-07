Libyen: „EU-Asylzentrum wird‘s hier nicht geben“

Was die Pläne von Asylzentren in Drittstaaten betrifft, findet Sarraj gegenüber der „Bild“ klare Worte. „Wir sind absolut dagegen, dass Europa ganz offiziell bei uns illegale Migranten unterbringen will, die man in der EU nicht haben möchte“, so der libysche Staatschef. Die EU solle vielmehr „mit den Ländern reden, aus denen die Menschen kommen, und dort auch Druck ausüben“. Auch Albanien hatte der Errichtung von Asyllagern eine Absage erteilt.