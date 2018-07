Bayern gegen PSG in Klagenfurt: Stars an der Linie

Sein Gegenüber Tuchel hat seine PSG-Premiere zwar schon verpatzt: eine peinliche 2:4-Pleite im Test gegen Drittligist Chambly. Aber immerhin hat der Ex-Dortmund-Coach gute Erinnerungen an Klagenfurt: Als er 2015 den WAC mit 1:0 in der 3. Runde zur Europa-League-Quali bezwang. Und PSG jubelte ohnehin schon vor zwei Jahren am Wörthersee: beim Gewinn des französischen Supercups gegen Lyon (4:1).