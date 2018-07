Flüchtlingspolitik: EU-Kommission verklagt Ungarn

„Ungarns Asyl- und Rückführungsvorschriften sind mit EU-Recht nicht vereinbar“ - aus diesem Grund hat die EU-Kommission am Donnerstag vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) Klage gegen unsere Nachbarn eingereicht. So biete Ungarn keinen wirksamen Zugang zu Asylverfahren, da irreguläre Migranten hinter die Grenze zurückbegleitet werden, selbst wenn sie Asyl beantragen möchten. Außerdem gibt es ein Mahnschreiben an die Regierung in Budapest wegen des sogenannten Stop-Soros-Gesetzes.