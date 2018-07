Die wahren Gründe ihrer Trennung im Jahr 2007

Kennengelernt hatten sich William und Kate während des Studiums an der schottischen Universität St. Andrews. Bekannt wurde die Beziehung 2004, ein Jahr bevor die beiden dort ihren Abschluss gemacht haben. Die erste Trennung soll in diese Zeit gefallen sein. Die Abschlussprüfungen standen an und der mediale Druck um die Beziehung soll so groß gewesen sein, dass erst einmal Schluss war.