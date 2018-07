Kärntner sorgen für chemiefreie Unkrautbeseitigung

15 Vertriebspartner in Österreich

Vertrieben werden die Geräte zur Unkrautvernichtung über 15 Partner in Österreich. Und der Bedarf ist groß. Neben den österreichischen Flughäfen und Gemeinden haben auch Touristenmagnete wie die Großglockner Hochalpenstraße Interesse am grünen Spezialgerät bekundet. Gestartet wurde mit dem System in der Schweiz, wo bereits gute Erfolge erzielt wurden.