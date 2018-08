Was? Diese Kerle waren mal Hollywoods Sexsymbole?

Nicht an Kilos zugelegt, sondern deutlich schmaler ist Johnny Depp in den letzten Wochen geworden. Sein ausgemergelter Look soll nicht zuletzt mit seiner Scheidung von Amber Heard und den Vorwürfen gegen ihn zu tun haben, gestand der Megastar selbst im Interview mit dem „Rolling Stone“. „Ich war so tief gefallen wie noch nie. Ich wusste, dass ich es schaffen muss, mit offenen Augen irgendwo anzukommen. Sonst würde ich mit geschlossenen Augen abtreten.“