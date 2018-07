Ehefrau Waffe bereitgelegt - verurteilt

Wo Sterbehilfe in Europa erlaubt ist

In Österreich wie auch vielen anderen europäischen Ländern ist Sterbehilfe verboten und wird gesetzlich geahndet. In Belgien, den Niederlanden und der Schweiz ist zwar aktive Sterbehilfe verboten, aber Unterstützung bei der Selbsttötung unter bestimmten Umständen erlaubt. In der Schweiz gibt es sogar eine Firma, die Menschen auf ihrem letzten Weg hilft, was auch bei den Eidgenossen höchst umstritten ist. Dieser assistierte Suizid ist dann straffrei. Doch das tödliche Medikament einnehmen oder eine Infusion aufdrehen muss der Patient selbst. Der Helfer darf das nicht.