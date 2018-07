Uno-Betreiber hofft bei Hauptmieter auf Happy-End

Auf über 20.000 Quadratmetern versprach Markus Schenk ein einzigartiges, barrierefreies Einkaufserlebnis. Offene, lichtdurchflutende Läden und großzügig dimensionierte Verkaufsflächen, bestückt mit Artikeln internationaler Top-Marken aus den Bereichen Haushalt, Wohnen, Garten, Mode, Freizeit und Lebensmittel, dazu Getränkemarkt „Bilgro“ und das „7 Fashion Pop up“-Outlet. Knapp 10 Monate später steht fest, der ambitionierte Unternehmer aus Bayern hat Wort gehalten. Die Läden sind offen, die Verkaufsflächen großzügig dimensioniert. Doch der geballte Warendruck, die unkonventionelle Art, diese zu präsentieren, hinterließen bei vielen Kunden den Eindruck von einem „Ramsch-Laden“. Fazit: Bis auf den gut bestückten Getränkemarkt ging das Konzept in Leonding nicht auf. So erinnerte das Uno zuletzt in Sachen Kundenaufkommen oftmals wieder an die Jahre des Leerstandes.