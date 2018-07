Hotels und Pensionen für Hunde haben Hochsaison

„Krone“: Wie sieht es mit den Bestimmungen in den beliebten Urlaubsländern aus?

Zoglauer: Wenn man mit dem Auto nach Italien fährt, gilt es, darauf zu achten, dass die Hunde nicht die Möglichkeit haben, in den Fahrerraum zu gelangen. In der Türkei muss man ein amtstierärztliches Gesundheitszeugnis mitführen, das nicht älter als zehn Tage sein darf. Was allerdings viele vergessen, man muss auch auf die Bestimmungen in den Durchfahrtsländern achten. So gibt es beispielsweise in Griechenland keine speziellen Einreise-Auflagen für Hunde - aber wenn man durch Serbien fährt, muss man einen Tollwut-Antikörpertest vorlegen können.