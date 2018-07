Wahnsinns-Hammer! Herzog „zerschießt“ das Tornetz

Knapp vor Schluss wurde es Andi Herzog zu bunt. Nach etwa 80 Minuten in der Innenverteidigung rückte der Rekord-Internationale, der bei einem Benefiz-Spiel gegen die Mannschaft von Dominic Thiem eine „Krone“-Auswahl verstärkte, aus und donnerte den Ball von der 16er-Grenze per Direktfreistoß spektakulär unter die Latte (siehe Video oben bei Minute 5:13). Alle Highlights vom Charity-Kickerl zugunsten der „Make a wish foundation“ sehen Sie im Video oben.