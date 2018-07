Bauchgrippe legt Donau-Kreuzfahrtschiff lahm

Die gefürchteten Noroviren haben am Freitag ein ganzes Donau-Kreuzfahrtschiff bei Passau lahm gelegt: 17 der 140 Passagiere mussten in Notzelten am Landungssteg behandelt werden. Mitte Mai hatte es einen ähnlichen Fall in Engelhartszell gegeben. Ursache ist dabei nicht mangelnde Hygiene, sondern das Bordleben auf engstem Raum.