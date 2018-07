Hund beißt Polizistin in Unterschenkel

Eine schmerzhafte Begegnung mit einem Hund hatte eine Polizistin am Donnerstagabend in einem Wiener Park. Die Polizei war auf den schwarzen Vierbeiner, der ohne Maulkorb und Leine auf den Grünflächen lief, aufmerksam gemacht worden. Als die Beamten dessen Frauerl, das offenbar schwer angetrunken im Park beim Museumsplatz schlief, wecken wollten, ging der Mischlingshund zum Angriff über - wohl um sein Frauchen zu schützen - und biss die 27-jährige Polizistin in den Unterschenkel.