Ötzi aß vor seinem Tod viel fettreiches Fleisch

Viel Fett gegen die Kälte

Auffällig ist den Forschern zufolge vor allem, dass Fett etwa die Hälfte des Mageninhalts bildete. So habe Ötzi die nötige Energie für Wanderungen in großer Höhe aufnehmen können. „Die hohe und kalte Umgebung ist für den Körper besonders fordernd und erfordert eine optimale Nähstoffversorgung, um schnell einsetzenden Hunger und Energieverlust zu vermeiden“, wurde Studienleiter Albert Zink in einer Mitteilung der Zeitschrift zitiert. „Der Eismann war sich anscheinend völlig bewusst, dass Fett eine vorzügliche Energiequelle ist.“