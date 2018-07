Heikle Asyl-Passage aus internem Papier gestrichen

Geringe Chance auf Durchsetzung geortet

Keine Chance auf Durchsetzung dieses Vorschlages sah etwa der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. „Verfolgte Menschen haben Recht auf Schutz und Zuflucht in den EU-Staaten. Papiere von Innenminister Kickl und diesbezügliche Aussagen können diesem hohen Prinzip in keiner Weise entgegenwirken“, sagte Asselborn in der Mittwochausgabe des „Kurier“, der in seiner Funktion als Migrationsminister am EU-Innenministertreffen in Innsbruck teilnehmen wird.