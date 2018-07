Traktor stürzte von Brücke: Lenker fast unverletzt

„Der Traktorfahrer kann wohl in Zukunft am 10. Juli seinen zweiten Geburtstag feiern“, ist man bei der FF Bad Goisern überzeugt, dass Oskar H. (43) seinen Schutzengel gewaltig strapaziert hat. Der Landwirt war mit seinem Traktor am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf einer Forststraße im Goiserer Weißenbachtal unterwegs. Auf einer geländerlosen Brücke kam der Traktor von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam nach einem fünf Meter tiefen Sturz im Bachbett auf den Rädern zum Stehen.